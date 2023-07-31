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    Студенты чаще всего выбирают жилье на границе с Петербургом не дороже 7 млн рублей

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    Самыми популярными «студенческими» локациями стали территории, прилегающие к Петербургу. По данным «Петербургской недвижимости» студенты чаще всего выбирают жилье в Мурино, Буграх, Новом Девяткино, а также в Ново-Сергиево — на стыке Красносельского и Петродворцового районов города.

    По данным аналитиков, чаще всего студенческим жильем становятся компактные квартиры с эргономичными планировками — студии или однушки небольшого метража с готовой отделкой, комплектом мебели и техники. Одним из главных факторов выбора становится локация и ее транспортная доступность.

    «Выбор квартиры для студента определяет не только локация, но и цена, — отметила директор по развитию «Петербургской Недвижимости» Ольга Кобякова. — Такое жилье должно быть доступным, чаще всего в пределах от 3,75 до 7 млн рублей».

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