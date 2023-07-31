Студенты чаще всего выбирают жилье на границе с Петербургом не дороже 7 млн рублей

Самыми популярными «студенческими» локациями стали территории, прилегающие к Петербургу. По данным «Петербургской недвижимости» студенты чаще всего выбирают жилье в Мурино, Буграх, Новом Девяткино, а также в Ново-Сергиево — на стыке Красносельского и Петродворцового районов города.



По данным аналитиков, чаще всего студенческим жильем становятся компактные квартиры с эргономичными планировками — студии или однушки небольшого метража с готовой отделкой, комплектом мебели и техники. Одним из главных факторов выбора становится локация и ее транспортная доступность.

