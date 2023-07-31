В Петербурге и области спрос на коммерческие помещения вырос на 42 %

В Петербурге за первое полугодие 2023 года купили чуть более 700 коммерческих помещений на первичном рынке. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), это на 42 % больше, чем за тот же период прошлого года.
Как отметили аналитики, также по сравнению с первым полугодием 2022 года средняя площадь купленных помещений сократилась и достигла 69 кв.м. Вслед за этим сократилась и средняя площадь помещений в продаже — до 78 кв. м, сокращение составило 8 %.
Всего на конец июня в продаже было 1,1 тыс. помещений под объекты стрит-ретейла площадью от 11 кв. м до 1 тыс. кв. м. 72 % в предложении приходится на помещения площадью до 100 кв. м, а крупные объекты площадью от 500 кв. м занимают всего 1 %.
Больше всего коммерческих помещений в продаже в Красногвардейском и Приморском районах — по 16 % от всего городского предложения. Меньше всего объектов в Кировском районе — 1 %. В Ленобласти 66 % от объема предложения приходится на Всеволожский районе и 2 % — на Тосненский.
Средняя цена к концу полугодия составила 256 тыс. руб. за «квадрат». В Петербурге она выросла на 1 % до 273 тыс. руб., а в области снизилась на 5 % относительно конца прошлого года и достигла 204 тыс. руб.
«На стоимость коммерческих помещений влияет множество факторов, — отметила руководитель департамента управления проектами КЦ «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Светлана Московченко. — Это, например, плотность населения в проекте, особенности локации и ее обеспеченность торговой и сервисной инфраструктурой».