Омич швырнул электросамокат в лобовое стекло такси

Полиция Омска разбирается в дорожном конфликте, в котором электросамокат использовали как метательное оружие против такси. Помимо него, возмущенный пользователь кикшеринга пустил в ход руки и ноги, отделав автомобиль почти на сотню тысяч рублей ущерба.
В полицию Омска обратился 40-летний местный житель, водитель такси. Выяснилось, что он ехал ночью по улице Менделеева, а ему навстречу по проезжей части двигался мужчина на электросамокате, сообщает 31 июля пресс-служба УМВД по Омской области. Таксист чуть не сбил самокатчика, и между ними возник конфликт, в ходе которого незнакомец стал лупить автомобиль потерпевшего, а затем бросил в лобовое стекло электросамокат. Стекло разбилось, а ударами рук и ног дебошир повредил кузов машины. Ущерб в итоге потянул на 90 тысяч рублей.
Прибывшие на вызов полицейские опросили потерпевшего, а данные самокатчика установили через кикшеринговую компанию. Подозреваемого, которым оказался 38-летний омич, задержали в Центральном округе города. Ранее мужчина был осужден за повторную пьяную езду.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет 2 года лишения свободы. Расследование дела продолжается.