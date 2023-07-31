Петербуржец отдал миллионы за мешки с крабами, привезенные из Мурманска

Весной позапрошлого года у петербуржца выдался удачный улов камчатского краба. За это пришлось ответить сейчас — добыча обошлась мужчине почти в 11 миллионов рублей.



О подробностях дела 31 июля рассказывает объединенная пресс-служба судов города. Крабов герой истории ловил в Мурманске, затем их перевезли в ангар в деревне Вартемяги в Ленобласти. Получилось 26 мешков с замороженными конечностями крабов — весом более 809 килограммов. Для этого жизни отдали минимум 753 краба.

Первый заместитель военного прокурора Северного флота просил взыскать с петербуржца 10,8 миллиона рублей за ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам. В Мурманске его уже признали виновным по статье 8.17 КоАП РФ (о нарушении требований, регламентирующих рыболовство) и назначили штраф — чуть больше полумиллиона.