Петербуржец отдал миллионы за мешки с крабами, привезенные из Мурманска

Весной позапрошлого года у петербуржца выдался удачный улов камчатского краба. За это пришлось ответить сейчас — добыча обошлась мужчине почти в 11 миллионов рублей.
О подробностях дела 31 июля рассказывает объединенная пресс-служба судов города. Крабов герой истории ловил в Мурманске, затем их перевезли в ангар в деревне Вартемяги в Ленобласти. Получилось 26 мешков с замороженными конечностями крабов — весом более 809 килограммов. Для этого жизни отдали минимум 753 краба.
Первый заместитель военного прокурора Северного флота просил взыскать с петербуржца 10,8 миллиона рублей за ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам. В Мурманске его уже признали виновным по статье 8.17 КоАП РФ (о нарушении требований, регламентирующих рыболовство) и назначили штраф — чуть больше полумиллиона.
Согласно постановлению правительства РФ, такса за одного камчатского краба составляет чуть больше семи тысяч рублей — независимо от размера. Однако при исчислении ущерба, причиненного ресурсам в запрещенных для рыболовства районах или в запрещенное для него время, добавляется 100 % таксы за экземпляр.
Таким образом, Выборгский райсуд Петербурга взыскал с горожанина 10,8 миллиона рублей и 60 тысяч за пошлину. Тех, кто участвовал в добыче и перевозке крабов, не нашли, но суд решил, что ответчика это не освобождает от полного штрафа: их действия рассматривали бы как совместные, а возмещение ущерба было бы солидарным.