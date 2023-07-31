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    Автомобиль рикошетом от столба собрал шесть машин в Улан-Удэ

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    Автор: МВД МЕДИА

    Четыре человека, в том числе дети, пострадали в массовой аварии, начавшейся с полета в столб, в Бурятии. Последствия ДТП показала полиция.

    В понедельник, 31 июля, на улице Лимонова в Улан-Удэ 29-летний водитель легкового «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в электроопору, сообщает «МВД Медиа». После этого машина столкнулась еще с шестью автомобилями. Сам Mercedes, как видно на кадрах с места аварии, был сильно разбит, а в салоне сработали подушки безопасности, другим машинам тоже досталось немало, столб свалился на дорогу.

    По предварительным данным, медики осматривают четырех участников ДТП, в том числе двух несовершеннолетних пассажиров. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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    Республика БурятияДТПМассовая авария
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