«Тем светлее будет будущее у всего мирового хоккея». Зачем Роман Ротенберг решил поставить африканцев на коньки

Фото: Jonathan Tenca / Zuma / TASS Поделиться Поделиться





Одним из неожиданных участников саммита Россия — Африка в Петербурге стал первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг. В интервью отделу спорта «Фонтанки» он рассказал о развитии на африканском континенте хоккея и о том, каким образом планирует в этом помогать.



Фото: Валентина Певцова / Росконгресс Поделиться Поделиться





— Казалось бы, где хоккей и где Африка — настолько эти вещи кажутся несовместимыми. Разве нет?

— Когда-то и в России знали только хоккей с мячом, как в Африке сейчас знают хоккей на траве. Естественно, начинать нужно с самого начала — с детского хоккея, с внедрения программ тренировок, с подготовки инфраструктуры. Я не говорю, что африканские сборные завтра выйдут и всех обыграют, но в наших руках — помочь им правильно выстроить работу, у нас достаточно экспертности в этом.



— Как думаете, насколько сложно будет научить жителей Африки кататься на коньках и играть в хоккей?

— Научить можно кого угодно, вопрос во времени и в целях. Хоккей — непростой вид спорта, шахматы на льду, поэтому африканским игрокам и командам нужна помощь наших тренеров, методистов, программ подготовки. На раннем этапе нужно повсеместно внедрять образовательные программы и, конечно, строить ледовые площадки. Со временем, думаю, и команды из Африки смогут показывать достойные результаты, пусть и не в элитных дивизионах. Но я всегда говорю — начинать нужно с детей, иначе ничего не получится.



— К тому же, как известно, хоккей — это достаточно дорого, а африканские страны одни из беднейших в мире. Как тут может решаться вопрос?

— Во-первых, это серьезное заблуждение — в Африке есть как действительно бедные страны, так и страны с устойчивой экономикой, та же ЮАР входит в БРИКС. И разве можно назвать тот же Египет бедной страной? Кроме того, у самой Африки мощнейший производственный потенциал — если грамотно наладить работу, то африканцы не только сами смогут производить всю экипировку, но и со временем даже экспортировать ее, что будет выгодно всему хоккейному сообществу. К сожалению, сейчас ИИХФ (Международная федерация хоккея — Прим. ред.) обращает недостаточно внимания на африканские страны — получается, своими руками отказывается от целого континента с огромным населением. В наших силах попробовать это изменить.



— С представителями каких стран вам удалось пообщаться на саммите?

— Только на нашей спортивной сессии мы пообщались с представители национальных Олимпийских комитетов нескольких стран — Мали, Намибии, Того, Уганды. Но, конечно, в кулуарах были и другие разговоры, все настроены очень позитивно. Мы давно работаем с Китаем, Узбекистаном, какое-то время назад стали активно сотрудничать с Индией. Теперь в этом списке будут и африканские страны.

— Насколько сильно они вообще были знакомы с хоккеем?

— Как вы знаете, во многих африканских странах невероятно популярен хоккей на траве, поэтому спортивным чиновникам, конечно, объяснять ничего не нужно. Плюс все понимают, что сотрудничество в спорте — комплексная вещь. Спорт помогает продвигать культуру, укреплять экономические и дипломатические связи, генерирует доходы. Опять же, любая страна будет счастлива, если в ней появятся качественные совместные с Россией производства инвентаря и другой спортивной продукции.



— Когда можно ожидать, например, открытия филиала академии СКА в одной из африканских стран?

— В большинстве африканских стран пока нет катков, хоккей на льду для них все-таки экзотика. Мы предлагаем плясать от печки — знакомить жителей с хоккеем, строить катки, открывать детские школы, совмещать тренировки с образованием. Сейчас, как говорит наш президент, время возможностей. И одна из этих возможностей — развитие африканского хоккея. Это не только перспективная экономически, но и во многом благородная цель.



— Планируете ли провести там мастер-классы или сборы?



— Да, мы планируем мастер-классы специалистов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» в тех странах, где уже есть лед, федерация и национальная сборная. Остальным же странам всегда готовы помочь с правильным стартом, методическими материалами — все-таки за годы мы наработали очень серьезную базу, в том числе научную, и готовы поделиться этим со всеми.

— Какая африканская страна готова к тому, чтобы начать развивать у себя хоккей, больше других, на ваш взгляд?

— Безусловно, это ЮАР. Там уже есть серьезная хоккейная база. Если мы ее расширим, туда могут поехать хоккеисты со всего мира, которые в своих странах остановились в шаге от профессионального хоккея. Если мы говорим о ведущих спортивных державах, то это очень серьезный уровень. Он заметно повысится в ЮАР, кто-то продолжит там работу в качестве тренеров. В течение 10 лет при увеличении количества занимающихся там может вырасти хорошее поколение хоккеистов, которые выведут южно-африканский хоккей на высокий уровень. Даже если сборная поднимется в дивизион 1B или тем более 1А, это уже будет серьезным успехом.



— Какие итоги саммита в целом по вашей теме вы могли бы озвучить? Были ли приняты конкретные решения или хотя бы дорожные карты?

— Сейчас произошло знакомство, подписан договор о намерениях. Теперь как раз настало время делать дорожную карту.

— Какую пользу российскому хоккею принесет сотрудничество с Африкой?



— Конечно, если мы говорим о перспективах в один-два года, то наши усилия могут вызывать улыбку. Но мы смотрим намного дальше: на десятилетия вперед. Хоккей с шайбой существует более 100 лет, но пока он так и остается видом спорта ограниченного числа стран. Развитие хоккея в мире долгое время топталось на месте, а теперь, после отстранения сборной России от турниров ИИХФ, вообще сделало шаг назад. Чемпионаты мира уже не вызывают такой интерес. ИИХФ может сколько угодно прирастать новыми членами, но хоккей в новых странах совсем не развивается. А им нужен импульс: катки, специалисты. Энтузиазма у наших новых товарищей невероятно много. Чем больше будет стран играть в хоккей, тем светлее будет будущее у всего мирового хоккея. Это совершенно иная конкуренция. Более высокий интерес у стран, составляющих большинство населения земного шара, — это более высокий экономический базис.



Наша задача — дать им импульс, в том числе через вид спорта, который нам дорог и в котором мы что-то понимаем. В случае успешного развития та же ИИХФ через пару-тройку десятилетий скажет нам «спасибо».

Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

