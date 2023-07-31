Пенсионер с автомобилем стал грозой соседских машин во дворе на Наличной

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мировой суд в Петербурге рассмотрел административное дело против пожилого автомобилиста. В свои 90 он стал практически местной знаменитостью за неоднократные ДТП с соседскими машинами, избегая серьезного наказания в силу возраста.

Около 10:25 25 мая у дома 36 по Наличной улице мужчина, следуя прямо на своей Daewoo Nexia, столкнулся с припаркованным Opel местной жительницы, повредив ему задний бампер, после чего уехал с места ДТП, сообщает 31 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. О произошедшем хозяйка «Опеля» узнала спустя часа полтора, когда спустилась во двор и увидела повреждения на бампере со следами светлой краски. Женщина вызвала сотрудников ГИБДД, которые оформили ДТП, а потом пошла в ТСЖ за видео с камер наблюдения.

Запись показала, как автомобиль соседа, проезжая мимо, цепляет Opel за задний бампер, с метр протаскивает машину по дороге, затем останавливается перед ней. Спустя несколько секунд Daewoo сдает назад, снова чуть не врезавшись в «Опель», и затем паркуется окончательно. После этого водитель «Дэу» выходит, неспешно осматривает свою машину на повреждения, заглядывает в багажник и уходит.

Во дворе 90-летний пенсионер известен тем, что не раз совершал ДТП с припаркованными автомобилями соседей, а потом делал вид, что все забыл или не почувствовал удар. При составлении материалов мужчина свое участие в ДТП отрицал и подписывать документы отказался. Тем не менее на него составили протокол за оставление места ДТП по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ.