Пенсионер с автомобилем стал грозой соседских машин во дворе на Наличной

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Мировой суд в Петербурге рассмотрел административное дело против пожилого автомобилиста. В свои 90 он стал практически местной знаменитостью за неоднократные ДТП с соседскими машинами, избегая серьезного наказания в силу возраста.
Около 10:25 25 мая у дома 36 по Наличной улице мужчина, следуя прямо на своей Daewoo Nexia, столкнулся с припаркованным Opel местной жительницы, повредив ему задний бампер, после чего уехал с места ДТП, сообщает 31 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. О произошедшем хозяйка «Опеля» узнала спустя часа полтора, когда спустилась во двор и увидела повреждения на бампере со следами светлой краски. Женщина вызвала сотрудников ГИБДД, которые оформили ДТП, а потом пошла в ТСЖ за видео с камер наблюдения.
Запись показала, как автомобиль соседа, проезжая мимо, цепляет Opel за задний бампер, с метр протаскивает машину по дороге, затем останавливается перед ней. Спустя несколько секунд Daewoo сдает назад, снова чуть не врезавшись в «Опель», и затем паркуется окончательно. После этого водитель «Дэу» выходит, неспешно осматривает свою машину на повреждения, заглядывает в багажник и уходит.
Во дворе 90-летний пенсионер известен тем, что не раз совершал ДТП с припаркованными автомобилями соседей, а потом делал вид, что все забыл или не почувствовал удар. При составлении материалов мужчина свое участие в ДТП отрицал и подписывать документы отказался. Тем не менее на него составили протокол за оставление места ДТП по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ.
На заседание пенсионер не явился, хотя о времени и месте был извещен лично врученной телеграммой. Привести его принудительно не вышло, поскольку по месту жительства мужчины не оказалось. Суд указал, что за руль пенсионер сел, будучи уже лишенным водительских прав на 1 год и 4 месяца, но назначать ему административный арест счел нецелесообразным в свете преклонного возраста. В итоге мужчине дали максимальный срок лишения прав по этой статье — 1,5 года, который начнет исчисляться по окончании предыдущего срока лишения.