В Юкках из арбалета выстрелили в петербургскую школьницу

Девятилетняя школьница из Выборгского района Петербурга невольно стала мишенью арбалетчика. По счастью, вооружённого пластиком, но и такой выстрел не остался без последствий.



Девочку с ранением бедра накануне осматривали в травмпункте в Парголово, стало известно «Фонтанке» 31 июля. Травму, как объяснили медикам, причинила пластмассовая стрела, выпущенная на улице в Юкках воскресным вечером. С обращением к медикам тянуть не стали.



Госпитализация девятилетней пострадавшей не потребовалась. Залечивать ногу ей предстоит в домашних условиях.

