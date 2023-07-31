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    Два иностранца на мотоцикле разбились о дерево под Волосово

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    ДТП с мотоциклом в Волосовском районе Ленинградской области унесло жизни сразу двух человек. Оба погибших — граждане Молдовы.

    Авария произошла около 21:10 29 июля на 2-м километре дороги Курковицы — Глумицы, в деревне Холоповицы, стало известно «Фонтанке» 31 июля. 18-летний парень, следуя на мотоцикле FH 250–9D со стороны Курковиц в направлении деревни Донцо, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

    В результате погиб и сам мотоциклист, и его 30-летний пассажир. Оба погибших на миграционном учете не состоят. Молодой байкер водительских прав не получал, к административной ответственности за 2022–2023 годы не привлекался. Мотоцикл принадлежит 34-летней гражданке Молдовы, которая имеет вид на жительство в Ленобласти.

    По факту ДТП полиция проводит проверку.

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