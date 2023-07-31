Как подружиться с банковским приложением

Перевести деньги, оплатить коммунальные платежи, мобильную связь или интернет — мы привыкли делать это онлайн с помощью смартфона. Если старшее поколение вашей семьи до сих пор управляет финансами по старинке, предложите родственникам познакомиться с возможностями современного банковского приложения в офисе Сбербанка.

К сожалению, мы не всегда можем стать техподдержкой для любимых бабушек и дедушек. То времени не хватает, то сил после работы нет. А в некоторых вещах мы, если честно, и сами не очень разбираемся. С недавнего времени в офисах Сбербанка у клиентов есть возможность получить помощь сотрудника по бесплатной установке мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» и настройке смартфона для установки мобильного приложения. Также там научат пользоваться мобильным приложением «Сбербанк Онлайн».

Для этого клиенту достаточно прийти в отделение банка со смартфоном. Далее — выбрать в терминале электронной очереди раздел «Сервисы для жизни», потом — «Настройка смартфона». Справляться с техническими сложностями помогают сотрудники, прошедшие специальное обучение. Процесс настройки смартфона и установки мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» занимает в среднем 10–15 минут. Предлагаем подробнее разобраться, как именно происходит настройка смартфона в Сбербанке.

Установка мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»

Помощь с установкой мобильного приложения может потребоваться тому, кто купил новый смартфон, безуспешно пытался поставить приложение на старый или случайно удалил его, а теперь хочет вернуть. Зачастую у пользователей возникают затруднения с самостоятельной установкой — они не всегда знают, где искать приложение, как проходить авторизацию, как включить настройки, чтобы использовать сканер штрих-кодов и т.д. Справиться с этими задачами поможет сотрудник Сбербанка.

В офисе вместе со специалистом можно в первый раз запустить «Сбербанк Онлайн» и разобраться в его основных функциях. Узнать, как, используя функционал мобильного приложения, оплачивать услуги, переводить деньги другим людям и между своими счетами, проверять баланс, управлять вкладами и картами и многое другое.