Как подружиться с банковским приложением

Перевести деньги, оплатить коммунальные платежи, мобильную связь или интернет — мы привыкли делать это онлайн с помощью смартфона. Если старшее поколение вашей семьи до сих пор управляет финансами по старинке, предложите родственникам познакомиться с возможностями современного банковского приложения в офисе Сбербанка.
К сожалению, мы не всегда можем стать техподдержкой для любимых бабушек и дедушек. То времени не хватает, то сил после работы нет. А в некоторых вещах мы, если честно, и сами не очень разбираемся. С недавнего времени в офисах Сбербанка у клиентов есть возможность получить помощь сотрудника по бесплатной установке мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» и настройке смартфона для установки мобильного приложения. Также там научат пользоваться мобильным приложением «Сбербанк Онлайн».
Для этого клиенту достаточно прийти в отделение банка со смартфоном. Далее — выбрать в терминале электронной очереди раздел «Сервисы для жизни», потом — «Настройка смартфона». Справляться с техническими сложностями помогают сотрудники, прошедшие специальное обучение. Процесс настройки смартфона и установки мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» занимает в среднем 10–15 минут. Предлагаем подробнее разобраться, как именно происходит настройка смартфона в Сбербанке.
Установка мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»
Помощь с установкой мобильного приложения может потребоваться тому, кто купил новый смартфон, безуспешно пытался поставить приложение на старый или случайно удалил его, а теперь хочет вернуть. Зачастую у пользователей возникают затруднения с самостоятельной установкой — они не всегда знают, где искать приложение, как проходить авторизацию, как включить настройки, чтобы использовать сканер штрих-кодов и т.д. Справиться с этими задачами поможет сотрудник Сбербанка.
В офисе вместе со специалистом можно в первый раз запустить «Сбербанк Онлайн» и разобраться в его основных функциях. Узнать, как, используя функционал мобильного приложения, оплачивать услуги, переводить деньги другим людям и между своими счетами, проверять баланс, управлять вкладами и картами и многое другое.
Установка сертификатов НУЦ Минцифры
Сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Минцифры России обеспечивают бесперебойную доступность российских сайтов во всех информационных системах. Даже опытному пользователю бывает нелегко разобраться, что они собой представляют, как работают и каким образом происходит установка. Сотрудник Сбербанка поможет установить сертификат на смартфон, отвечающий техническим требованиям НУЦ Минцифры.
Включение проверки входящих звонков
Этот сервис входит в функционал приложения «Сбербанк Онлайн». Он поможет определить номера, ранее зафиксированные как подозрительные. Опознав нежелательный входящий, определитель выводит на экран предупреждение — и владелец смартфона может не отвечать на такой звонок.
Настройка антивируса
Он, как и сервис проверки входящих звонков, — часть функционала мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Но не все знают, где его найти и как включить. Сотрудник в офисе поможет активировать настройку, которая защитит операции и информацию в приложении, а также смартфон в целом.
«Мы видим, что некоторые клиенты испытывают затруднения при установке необходимых сертификатов, приложений, настроек смартфона и оказываются без важных для них инструментов только потому, что не знают, куда обратиться, — отмечает Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. — Теперь можно прийти в офис Сбербанка и решить такие вопросы. Мы прогнозируем, что настройка смартфонов будет востребована у петербуржцев, особенно у старшего поколения. К тому же она может повысить кибербезопасность и эффективность использования функционала приложения «Сбербанк Онлайн» у наших клиентов».
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» (6+) доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. Подробную информацию о мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
Смартфон — (от англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.
Онлайн — от англ. online — в сети Интернет.
Рекламодатель: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.