Добывать поваренную соль с помощью солнечной энергии будут в Китае

В крупнейшем китайском регионе по добыче соли — Чанлу — запустили солнечную электростанцию, которая не только будет обеспечивать электричеством полтора миллиона домохозяйств, но и поможет выпариванию соли, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».
Площадь солнечной электростанции — 13 квадратных километров, это почти 10,5 тысячи олимпийских бассейнов. Ее особенность заключается в том, что она установлена на восточном побережье, а двусторонние панели способны одновременно улавливать и прямой солнечный свет, и отраженный от воды. В компании-разработчике считают, что она может вырабатывать до
Район Чанлу является одним из крупнейших в Китае регионов по добыче соли, которую извлекают из местных месторождений или перекачивая воду из Желтого моря в специальные каналы и бассейны, а затем выпаривают. Энергия солнечных батарей частично будет нагревать воду в бассейнах, и чем больше будет нагрев, тем больше объем произведенной соли, которая кристаллизуется на стенках и дне бассейнов.