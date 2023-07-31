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    Энергетический Петербург

    Добывать поваренную соль с помощью солнечной энергии будут в Китае

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    В крупнейшем китайском регионе по добыче соли — Чанлу — запустили солнечную электростанцию, которая не только будет обеспечивать электричеством полтора миллиона домохозяйств, но и поможет выпариванию соли, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Площадь солнечной электростанции — 13 квадратных километров, это почти 10,5 тысячи олимпийских бассейнов. Ее особенность заключается в том, что она установлена на восточном побережье, а двусторонние панели способны одновременно улавливать и прямой солнечный свет, и отраженный от воды. В компании-разработчике считают, что она может вырабатывать до 1,5 млрд кВтч в год. Это обеспечит электроэнергией полтора миллиона домохозяйств.

    Район Чанлу является одним из крупнейших в Китае регионов по добыче соли, которую извлекают из местных месторождений или перекачивая воду из Желтого моря в специальные каналы и бассейны, а затем выпаривают. Энергия солнечных батарей частично будет нагревать воду в бассейнах, и чем больше будет нагрев, тем больше объем произведенной соли, которая кристаллизуется на стенках и дне бассейнов.

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