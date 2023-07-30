На Ставрополье пилот дельтаплана погиб в результате столкновения. Второй пилот был из Петербурга

Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения двух дельтапланов в районе горы Юца в Ставропольском крае. Об этом 30 июля сообщает краевое ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел на склоне горы Юца, где столкнулись два дельтаплана, в результате чего пострадали два человека. Один из них один погиб.

По данным главы Предгорного округа Ставрополья Николая Бондаренко, произошло столкновение двух парапланов. По его информации, один из пилотов не справился с управлением и погиб. Он был жителем Предгорного округа, пишет РИА Новости.