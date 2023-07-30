    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    755мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.98eur99.96

    На Ставрополье пилот дельтаплана погиб в результате столкновения. Второй пилот был из Петербурга

    1479
    4 комментария

    Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения двух дельтапланов в районе горы Юца в Ставропольском крае. Об этом 30 июля сообщает краевое ГУ МЧС РФ.

    Инцидент произошел на склоне горы Юца, где столкнулись два дельтаплана, в результате чего пострадали два человека. Один из них один погиб.

    По данным главы Предгорного округа Ставрополья Николая Бондаренко, произошло столкновение двух парапланов. По его информации, один из пилотов не справился с управлением и погиб. Он был жителем Предгорного округа, пишет РИА Новости.

    Выживший пилот, как добавил Бондаренко, из Петербурга. Он успел выпустить запасной парашют. Мужчина находится в больнице Пятигорска. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close