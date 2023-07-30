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    Житель Таганрога устроил стрельбу по полиции из пивной

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    Полиция задержала 39-летнего жителя Таганрога, который устроил 30 июля переполох в центре города. Как сообщает портал 161.RU, мужчина устроил стрельбу. Палил, в том числе, и по сотрудникам правоохранительных органов.

    Нетрезвый мужчина в воскресенье днем зашел в пивную на улице Александровской, запер за собой дверь и начал стрелять из окна. Когда к магазину подъехали представители органов правопорядка, хулиган начал стрелять и по ним.

    В результате нарушителя разоружили, изъяли травматический пистолет. По факту происшествия проводится проверка.

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