Житель Таганрога устроил стрельбу по полиции из пивной

Полиция задержала 39-летнего жителя Таганрога, который устроил 30 июля переполох в центре города. Как сообщает портал 161.RU, мужчина устроил стрельбу. Палил, в том числе, и по сотрудникам правоохранительных органов.



Нетрезвый мужчина в воскресенье днем зашел в пивную на улице Александровской, запер за собой дверь и начал стрелять из окна. Когда к магазину подъехали представители органов правопорядка, хулиган начал стрелять и по ним.

В результате нарушителя разоружили, изъяли травматический пистолет. По факту происшествия проводится проверка.