Под Гатчиной у «Южного полукольца» в лесу нашли человеческий череп

Человеческие останки обнаружили у федеральной трассы в Гатчинском районе Ленобласти. Находку сделали в километре от дорожного полотна, рассказали 30 июля 47news в правоохранительных органах.
По предварительной информации, накануне около девяти утра в экстренные службы поступило сообщение о находке у трассы А-120 «Южное полукольцо».
Влесу у поселка Сусанино, примерно в километре от федеральной трассы, был найден череп человека.
Принадлежность останков установит медэкспертиза. Проверку по факту случившегося проводит полиция и следственный отдел СК Ленобласти.