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    Под Гатчиной у «Южного полукольца» в лесу нашли человеческий череп

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    Человеческие останки обнаружили у федеральной трассы в Гатчинском районе Ленобласти. Находку сделали в километре от дорожного полотна, рассказали 30 июля 47news в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, накануне около девяти утра в экстренные службы поступило сообщение о находке у трассы А-120 «Южное полукольцо».

    Влесу у поселка Сусанино, примерно в километре от федеральной трассы, был найден череп человека.

    Принадлежность останков установит медэкспертиза. Проверку по факту случившегося проводит полиция и следственный отдел СК Ленобласти.

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