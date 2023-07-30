В Москве силовики уложили в пол более сотни иностранцев из бойцовского клуба

В столице продолжаются рейды в рамках уголовного дела об экстремистской организации, собрания которой проходили с
«Сегодня в рамках расследования данного уголовного дела следователями столичного СК совместно с оперативными службами осуществлен рейд в один из бойцовских клубов на юго-востоке Москвы. В ходе его проведения выявлены более 100 уроженцев Средней Азии», — говорится в сообщении.
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Сейчас иностранцев проверяют на соблюдение миграционного законодательства.
В начале июля силовики приходили в молельный дом в Котельниках, где посреди молитвы распылили газ. Это едва не привело к протестам, но всё обошлось.