В Москве силовики уложили в пол более сотни иностранцев из бойцовского клуба

В столице продолжаются рейды в рамках уголовного дела об экстремистской организации, собрания которой проходили с 2020-го по 2022 год. На сей раз силовики пришли в «бойцовский клуб». Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

«Сегодня в рамках расследования данного уголовного дела следователями столичного СК совместно с оперативными службами осуществлен рейд в один из бойцовских клубов на юго-востоке Москвы. В ходе его проведения выявлены более 100 уроженцев Средней Азии», — говорится в сообщении.