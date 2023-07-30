Регистрация на гонку «Фонтанка CUP» завершится через три дня. Время принять решение

До закрытия регистрации на гонку «Фонтанка CUP» осталось всего три дня. Вы еще можете успеть принять в ней участие и победить.
Напомним, гонка сапсерферов пройдет 5 августа в рамках фестиваля «Фонтанка SUP». Гонщикам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километра по центральной акватории Санкт-Петербурга — от Инженерного замка по Фонтанке, Крюкову каналу, под 25 мостами. Финиширует гонка под Итальянским мостом на канале Грибоедова.
Соревнования проходят в двух дивизионах — «профи» и «любители». В первой соревнуются профессиональные спортсмены на спортивных сапбордах. К участию в дивизионе «любители» допускаются все желающие на надувных сапбордах шириной не менее 80 сантиметров. Возраст участников —
Награды разыгрываются как в абсолютных зачетах — в каждом дивизионе, среди мужчин и женщин, так и в возрастных категориях. Победителям в абсолютных зачетах достанутся помимо медалей кубки и призовые.
В стартовые пакеты гонщиков входят майки с номером и фирменной символикой, медали финишеров, услуги камеры хранения.
Подробнее о соревнованиях можно узнать на официальной странице. Там же вы найдете кнопку для регистрации.
Генеральный партнер «Фонтанка СUP» — Торговая сеть «Дикси».