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    Регистрация на гонку «Фонтанка CUP» завершится через три дня. Время принять решение

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    1 комментарий
    Фото: Светлана Григошина / «Фонтанка.ру»
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    До закрытия регистрации на гонку «Фонтанка CUP» осталось всего три дня. Вы еще можете успеть принять в ней участие и победить.

    Напомним, гонка сапсерферов пройдет 5 августа в рамках фестиваля «Фонтанка SUP». Гонщикам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километра по центральной акватории Санкт-Петербурга — от Инженерного замка по Фонтанке, Крюкову каналу, под 25 мостами. Финиширует гонка под Итальянским мостом на канале Грибоедова.

    Соревнования проходят в двух дивизионах — «профи» и «любители». В первой соревнуются профессиональные спортсмены на спортивных сапбордах. К участию в дивизионе «любители» допускаются все желающие на надувных сапбордах шириной не менее 80 сантиметров. Возраст участников — 18 плюс.

    Награды разыгрываются как в абсолютных зачетах — в каждом дивизионе, среди мужчин и женщин, так и в возрастных категориях. Победителям в абсолютных зачетах достанутся помимо медалей кубки и призовые.

    В стартовые пакеты гонщиков входят майки с номером и фирменной символикой, медали финишеров, услуги камеры хранения.

    Подробнее о соревнованиях можно узнать на официальной странице. Там же вы найдете кнопку для регистрации.

    Генеральный партнер «Фонтанка СUP» — Торговая сеть «Дикси».

    Фото: Светлана Григошина / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость30 Июл 2023 в 11:44
    SUP, или CUP? Трезвейте уже.
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