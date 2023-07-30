Регистрация на гонку «Фонтанка CUP» завершится через три дня. Время принять решение

До закрытия регистрации на гонку «Фонтанка CUP» осталось всего три дня. Вы еще можете успеть принять в ней участие и победить.

Напомним, гонка сапсерферов пройдет 5 августа в рамках фестиваля «Фонтанка SUP». Гонщикам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километра по центральной акватории Санкт-Петербурга — от Инженерного замка по Фонтанке, Крюкову каналу, под 25 мостами. Финиширует гонка под Итальянским мостом на канале Грибоедова.