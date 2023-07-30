В Петербурге ищут волосатого мужчину с татуировкой, который пытался затащить мальчиков в подъезд

Неизвестный напал на подростков в Калининском районе Петербурга. Мужчина пытался затащить школьников в подъезд и отнять у них телефоны. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля. В полицию накануне вечером обратились родители юношей.



По предварительным данным, инцидент произошел на Гражданском проспекте, 106к1. Незнакомец без объяснения причин применил к подросткам физическую силу. После того, как школьники дали ему отпор, он скрылся в неизвестном направлении.

Известны приметы нападавшего — у него короткая стрижка, но много светлых волос на теле. На вид мужчине 30 лет, на запястье набита татуировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.