    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, ю-з

    754мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.98eur99.96
    ТЕМА ДНЯ

    Парад ВМФ в Петербурге. Онлайн

    Скончался дедушка подростка, устроившего пожар в квартире на Просвещения

    714
    1 комментарий

    В пожаре на проспекте Просвещения, который тушили накануне сотрудники МЧС, пострадал не один человек, а трое: подросток, его мама и дедушка. Взрослые с отравлением угарным газом были доставлены в НИИ Джанелидзе, где 54-летний мужчина скончался. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.

    12-летнего же школьника доставили в Детскую горбольницу №1. По предварительным данным, пожар начался из-за его экспериментов с обезжиривателем в ванной. Шестиклассник получил ожоги 70% тела.

    «Фонтанка» показывала, как соседи пытались вытащить подростка с подоконника.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close