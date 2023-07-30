Скончался дедушка подростка, устроившего пожар в квартире на Просвещения

В пожаре на проспекте Просвещения, который тушили накануне сотрудники МЧС, пострадал не один человек, а трое: подросток, его мама и дедушка. Взрослые с отравлением угарным газом были доставлены в НИИ Джанелидзе, где 54-летний мужчина скончался. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.



12-летнего же школьника доставили в Детскую горбольницу №1. По предварительным данным, пожар начался из-за его экспериментов с обезжиривателем в ванной. Шестиклассник получил ожоги 70% тела.

«Фонтанка» показывала, как соседи пытались вытащить подростка с подоконника.