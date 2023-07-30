Накапливает токсины и богата холестерином? Отвечаем на 5 главных вопросов о рыбе

О рыбе ходит много разных слухов. Настало время разобраться, какие из них и гроша ломаного не стоят Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





О рыбе до сих пор гуляет много убеждений. Одни говорят, что она накапливает токсины. Другие сторонятся ее, чтобы не подхватить описторхоз. Кто-то уверен, что рыба богата холестерином, и много ее есть просто опасно для здоровья. Есть только один способ проверить все эти вопросы на прочность — задать их специалистам.



Рыба впитывает токсины? С одной стороны, организм рыб, как и других живых существ, впитывает в себя разные вещества из окружающей среды. Возьмем простой пример. Все мы не понаслышке знакомы с городским смогом. В нем содержатся самые разные загрязнители: продукты сгорания бензина и солярки, выбросы ТЭЦ, дым от бытовых костров и так далее. А если рядом еще и леса горят так, что солнца не видно, то состав смога становится еще более агрессивным.



— Агрессивные химические молекулы, содержащиеся в городском смоге — например, оксид и диоксид азота, некоторые соединения серы, свинца — могут проникать в кровоток и оказывать системное токсическое действие на весь организм, — отмечает главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков. — Выбросы с производств могут усугублять течение многих заболеваний, просто негативно влияя на общую токсическую нагрузку.



Из-за смога у человека нарушается работа защитной системы очищения бронхов, что снижает их дренажную функцию и значительно усугубляет течение хронической патологии дыхательных путей. Если мелкие частицы проникают глубже в бронхи, это может приводить к бронхоспазмам даже у тех, кто их у себя никогда раньше не наблюдал. Более глобальными последствиями смога могут стать повышение риска патологии беременности, развитие онкологических заболеваний и даже сокращение продолжительности жизни.

Для рыб вода — такая же среда обитания, как для нас воздух. И, соответственно, они тоже впитывают в себя разные вещества.



— Учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — И всё это накапливается в морепродуктах. Если съесть такие продукты, могут появиться тошнота, боли в животе и головные боли. Все мы знаем истории о затонувших танкерах, да и экологическую обстановку не везде можно назвать идеальной. Все эти факторы могут сказаться на том, что в рыбе будет повышенное количество свинца, а это удар по печени и остальному организму.



Но здесь есть несколько оговорок. Чаще всего вредные вещества в себя впитывают в себя моллюски и крупная рыба (чем дольше живет, тем больше впитывает). А вот мелкие рыбешки пропитаться экологической грязью просто не успевают.

Есть еще мнение, что рыба накапливает ртуть. Но этого бояться не стоит. Она водится в далеко не самых популярных водных представителях — например, в акуле, марлине, рыбе-меч. Когда вы в последний раз ели акулу?

Рыба мешает избавиться от холестерина? Это поверье появилось, скорее всего, из-за знания о том, что рыба, как многие морепродукты, содержит холестерин. Но одного этого знания недостаточно, чтобы делать хоть какие-то выводы. Нужно еще понимать, что жиры, входящие в состав рыбы, состоят из полезных жирных кислот. И это совсем не то, что насыщенные и транс-жиры, которых полно, например, в переработанных продуктах. Полезные жирные кислоты, напротив, помогут снизить уровень липопротеинов низкой плотности и поддержат в норме липидный обмен. Так что в плане холестерина рыбу точно опасаться не стоит.



— Важной составляющей рыбы является рыбий жир, содержащий омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают вредный холестерин и является природным антиоксидантом, — говорит главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Калининградской области Анна Фомичева.

Омега-3 можно получить только из рыбы? Хотя рыба и считается едва ли не главным источником омега-3 жирных кислот, она далеко не единственный продукт, из которого вы эти кислоты можете получить. В числе «альтернативных» источников можно назвать семена льна, соевое и рапсовое масла, грецкие орехи. Единственный момент — до сих пор точно неизвестно, усваиваются ли омега-3 жирные кислоты из них так же эффективно, как из рыбы.



Охлажденная рыба лучше замороженной? В целом замороженной рыбы можно не остерегаться. Главное обратить внимание на информацию, которая должна быть на упаковке.



Что должно быть написано на упаковке с охлажденной рыбой Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





А вот когда рыбу дефростируют и выкладывают на холодильную витрину, дело принимает совершенно другой поворот.

— Правильно замороженная на месте добычи рыба, мягко говоря, ни в какое сравнение не идет с тем, что продают в магазинах, — говорит директор компании по заморозке продукции Сергей Севрюков. — Я не знаю, чем думают люди, но давайте будем адекватно подходить к ситуации. На Фарерских островах в Атлантическом океане кто-то решил выловить лосось, выпотрошить, приготовить, льдом обложить и срочно привезти в продуктовый магазин в условном Екатеринбурге. Вам не кажется это слегка неправдоподобным?



Определить качество и свежесть охлажденной рыбы можно на глаз Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Морская рыба полезнее речной? Специалисты действительно советуют отдавать предпочтение морской рыбе. Ее ловят далеко от берега, что дает хоть какую-то гарантию экологической чистоты. А вот в речной вреда больше. Особенно по части описторхоза.



— Описторхоз — это заболевание, которое вызывают черви длиной полтора сантиметра. При длительном течении заболевания может развиться рак поджелудочной железы или печени, — говорит врач-эпидемиолог управления Роспотребнадзора по Калининградской области Жанна Молчанова.

Самой главной мерой профилактики рыбных гельминтов является кулинарная обработка рыбы — проварка до полной готовности, прожарка небольших кусочков рыбы, а также просолка.