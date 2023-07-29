«Не считаю своим делом управление войсками». Путин рассказал об изменениях на фронте

Президент Владимир Путин рассказал журналистам об изменениях, которые сейчас происходят на фронте. При этом ежечасную связь с войсками он отрицает.



Вопрос о положении дел на фронте задал президенту 29 июля журналист Первого канала, начав его с предположения, что глава государства «ежечасно на связи с боевыми подразделениями». Путин перебил его, чтобы опровергнуть это и подчеркнуть, что «не считает своим делом управление войсками». К тому же люди на передовой, по его словам, должны пользоваться только специальными средствами связи по соображениям безопасности. При этом президент по несколько раз в день связывается с Минобороны, а если нужно — то и с конкретными подразделениями.



Говоря об обстановке на фронте, Путин заявил, что серьезных изменений нет, предположив, что «противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности», так как они понесли большие потери в живой силе и технике. Среди изменений президент подчеркнул, что сейчас украинская бронетехника подвозит людей на передний край, высаживает и «сразу исчезает», а атаки идут в пешем порядке.



«Таких активных действий, как было 2 дня назад, сейчас не наблюдается», — подчеркнул он. — Везде противник остановлен, отброшен». Кроме того, на отдельных участках российские войска сами переходят в контрнаступление.

