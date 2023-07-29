    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    752мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.98eur99.96

    Путин рассказал о мнении Африки о России

    644
    7 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин рассказал об отношении Африки к России нынешнее время. Об этом глава государства рассказал в субботу, 29 июля, на пресс-конференции после саммита Россия — Африка.

    Африка помнит конкретную помощь Советского Союза в ее освобождении. Его «голос и автомат Калашникова», сказал Путин.

    Страны Африки «не просят никаких подачек» у России». По мнению президента РФ Владимира Путина, в целом Африканский континент настроен к РФ дружественно и положительно, хотя там есть разные политики в разных государствах.

    «Но в целом Африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно», — сказал глава государства.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Саммит Россия - АфрикаВладимир Путин
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close