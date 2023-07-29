Путин рассказал о мнении Африки о России

Президент РФ Владимир Путин рассказал об отношении Африки к России нынешнее время. Об этом глава государства рассказал в субботу, 29 июля, на пресс-конференции после саммита Россия — Африка.



Африка помнит конкретную помощь Советского Союза в ее освобождении. Его «голос и автомат Калашникова», сказал Путин.

Страны Африки «не просят никаких подачек» у России». По мнению президента РФ Владимира Путина, в целом Африканский континент настроен к РФ дружественно и положительно, хотя там есть разные политики в разных государствах.

«Но в целом Африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно», — сказал глава государства.

