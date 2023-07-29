Под Приозерском многодетная семья из Петербурга попала в аварию с фурой

На 135-м километре трассы «Сортавала» под Приозерском в ДТП попала «Газель» многодетной семьи из Петербурга. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает 47news со ссылкой на полицию.

В автомобиле, по предварительным данным, находились шестеро детей — три девочки и три мальчика в возрасте 13, 12, 11, 10, 9 и 8 лет. «Газелью» управлял их отец. Как пишет 47news, медики осмотрели детей на месте аварии.



По данным издания, «Газель» обгоняла фуру, груженную щебнем, но не рассчитала расстояние для маневра и зацепила большегруз. В микроавтобусе находились еще трое взрослых. У автомобиля лопнули стекла, осколки зацепили маленьких пассажиров — троим из них потребовалась госпитализация.