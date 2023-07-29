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    Житель Белгорода напечатал 25 млн рублей и попытался их сбыть

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    В Белгороде задержали местного 37-летнего жителя, который напечатал у себя дома фальшивых 25 миллионов рублей. Об этом в субботу, 29 июля, сообщила пресс-служба УФСБ по региону, передает РИА Новости.

    Белгородский «самородок» оказался неоднократно судим. У него дома изъяли фальшивые купюры и оборудование. «Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом», — сказано в сообщении спецслужбы.

    Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег в крупном размере.

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