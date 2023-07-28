    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    751мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.98eur99.96

    Лиговский, Софийская, Обводный. На рубеже месяцев водителей ждет целая пачка новых ограничений

    655
    1 комментарий

    Различные работы с 31 июля по 1 августа изменят схему движения транспорта сразу в 15 районах Петербурга. В том числе ограничения ждут такие крупные магистрали, как Лиговский проспект, Софийская улица, шоссе Революции и проспект Стачек. Об этом 28 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Адмиралтейский район

    Пешеходная галерея с 31 июля 2023 года по 15 октября 2024 закроет для проезда участок у дома 3 по Мясной улице от Витебской улицы до набережной реки Пряжки.

    С 1 по 29 августа для устройства светофорного объекта ограничат движение на перекрестке Рижского проспекта и Дровяной улицы.

    С 1 августа 2023 года по 9 июня 2024 года временные ограждения ограничат проезд по набережной канала Грибоедова от Большой Подъяческой улицы до Вознесенского проспекта.

    А с 1 по 28 августа временные ограждения на Красном мосту ограничат проезд как по самой переправе, так и по четной и нечетной сторонам набережной реки Мойки у Гороховой улицы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Василеостровский район

    С 1 августа по 1 октября ограничат движение по Малому проспекту В.О. от Парусной улицы до Наличной улицы. Там тоже разместят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Выборгский район

    С 22:00 31 июля до 7:00 1 августа и с 22:00 1 августа до 7:00 2 августа из-за ремонта инженерных сетей ограничат проезд по Гренадерской улице от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Калининский район

    С 1 по 30 августа для реконструкции светофора ограничат движение транспорта у дома 62 по Светлановскому проспекту.

    Ремонт дороги на улице Руставели добавит несколько ограничений движения:

    • с 31 июля по 2 августа — на участке улице Руставели от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского и в боковом проезде улицы Руставели от проспекта Науки до проспекта Луначарского;
    • с 31 июля по 4 сентября — на Ручьевской площади.

    С 31 июля по 5 октября для прокладки кабельной линии на проспекте Луначарского перекроют улицу Ушинского в направлении от дома 1 по улице Ушинского к проспекту Луначарского и ограничат проезд по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Ушинского. Объезд закрытого участка предусмотрен по улице Ушинского, проспекту Просвещения, Гражданскому проспект, Учительской улице и Светлановскому проспекту.

    ПоделитьсяПоделиться

    Кировский район

    С 1 по 31 августа будут ремонтировать путепровод на проспекте Стачек, поэтому ограничат проезд по нему от Автомобильной улицы до улицы Зайцева.

    Помимо этого, в связи с ремонтом дороги ограничат проезд:

    • с 31 июля по 29 августа — по Кировской площади;
    • с 31 июля по 4 августа — по проспекту Стачек от улицы Трефолева до площади Стачек и от Кронштадтской площади до путепровода (улица Морской Пехоты).
    ПоделитьсяПоделиться

    Колпинский район

    В Колпино с 31 июля по 4 августа ограничат движение у дома 3 по Промышленной улице. Там будут строить газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Красногвардейский район

    С 1 по 22 августа для устройства светофора ограничат движение на перекрестке шоссе Революции и Бокситогорской улицы.

    С 1 по 10 августа для прокладки электрокабеля ограничат движение у дома 49 по проспекту Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Наставников.

    Ремонт дороги с 31 июля по 4 августа перекроет проезд по Большой Пороховской улице от Большеохтинского проспекта до Среднеохтинского проспекта.

    Также для дорожного ремонта с 1 по 5 августа ограничат движение по проспекту Маршала Блюхера от Пискаревского проспекта до дома 59 по проспекту Энергетиков. Объезд предусмотрен по проспекту Энергетиков, Бестужевской улице и Пискаревскому проспекту.

    ПоделитьсяПоделиться

    Красносельский район

    С 1 августа по 15 сентября ограничивается движение на перекрестке проспекта Народного Ополчения и улицы Партизана Германа. Там реконструируют светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Кронштадтский район

    В Кронштадте водителей потеснят для реконструкции теплосети, которая продлится до 9 сентября 2024 года. С 31 июля по 30 сентября перекроют движение на перекрестке Посадской улицы и Гражданской улицы. Объехать его можно будет по улицам Восстания, Зосимова, Велещинского и проспекту Ленина. Также напомним, что до окончания работ закрыт проезд по Посадской улице от улицы Восстания до улицы Велещинского, без перекрестков.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Московский район

    С 1 по 31 августа для размещения светофора ограничат движение транспорта на перекрестке Волхонского шоссе и Центральной улицы.

    Для прокладки водопровода с 31 июля по 27 сентября перекроют Звездную улицу в направлении от Московского шоссе к улице Ленсовета. Объехать участок можно будет по Московскому шоссе, проспекту Юрия Гагарина и улице Ленсовета.

    ПоделитьсяПоделиться

    Невский район

    С 31 июля по 3 августа из-за реконструкции теплосети закроют движение у дома 51 по улице Новоселов. Объезд предусмотрен по Дальневосточному проспекту, улице Тельмана, проспекту Большевиков и Народной улице.

    С 1 по 30 августа для ремонта дороги ограничат проезд по набережной Обводного канала от Нефтяной дороги до Глухоозерского шоссе.

    С 31 июля по 12 августа ограничат движение по Шлиссельбургскому мосту. Переправу будут ремонтировать. Объезд предусмотрен по маршруту: Смоляная улица, Хрустальная улица, улица Профессора Качалова, Глухоозерское шоссе, южная набережная Обводного канала; северная набережная Обводного канала через Атаманский мост, южная набережная Обводного канала.

    С 1 по 31 августа для реконструкции светофора ограничат движение у дома 22 по Октябрьской набережной.

    Из-за ремонта дорожного покрытия на улице Седова 31 июля на один день ограничат движение на перекрестке улиц Седова и Крупской, а с 1 по 27 августа — на участке улицы Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко.

    С 31 июля по 19 августа ограничат движение по Шлиссельбургскому проспекту у проспекта Обуховской Обороны. Там строят газопровод.

    ПоделитьсяПоделиться

    Приморский район

    С 1 по 8 августа из-за работ по устройству светофора ограничат движение у дома 4, корпус 1 по улице Маршала Новикова от проспекта Королева до проспекта Испытателей.

    С 1 по 31 августа аналогичные работы ограничат проезд на перекрестке Коломяжского проспекта и аллеи Котельникова.

    Реконструкция инженерных с 31 июля по 4 августа ограничит движение по участку Долгоозерной улицы от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пушкинский район

    Ремонт дороги на Софийской улице с 31 июля по 9 августа ограничит движение на участке улицы от Колпинского шоссе до Усть-Ижорского шоссе.

    В Пушкине с 31 июля 2023 года по 21 апреля 2026 года перекроют движение по Ляминскому переулку (проезд вдоль дома 8, корпус 1, литера А по Октябрьскому бульвару). Проезду помешает временное ограждение.

    Также в Пушкине, в СНТ Коллективный сад №7, для строительства газопровод перекроют движение по 4-й линии у Школьной улицы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Фрунзенский район

    С 31 июля по 28 сентября для прокладки газопровода перекроют движение у дома 2 по Витебской Сортировочной улице.

    С 1 августа по 9 сентября из-за реконструкции светофора будет ограничен проезд по перекрестку Лиговского проспекта и набережной Обводного канала.

    ПоделитьсяПоделиться

    Центральный район

    С 1 по 4 августа для ремонта инженерных коммуникаций ограничат движение по Роменской улице у Днепропетровской улицы.

    С 31 июля по 3 августа из-за ремонта дороги перекроют Кленовую улицу в направлении от Манежной площади к Замковой улице. Объехать ее можно будет по Итальянской, Садовой и Караванной улицам, набережной Фонтанки и Инженерной улице.

    С 31 июля по 15 сентября для прокладки электрокабеля ограничат проезд по Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close