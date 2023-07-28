Лиговский, Софийская, Обводный. На рубеже месяцев водителей ждет целая пачка новых ограничений

Различные работы с 31 июля по 1 августа изменят схему движения транспорта сразу в 15 районах Петербурга. В том числе ограничения ждут такие крупные магистрали, как Лиговский проспект, Софийская улица, шоссе Революции и проспект Стачек. Об этом 28 июля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Адмиралтейский район Пешеходная галерея с 31 июля 2023 года по 15 октября 2024 закроет для проезда участок у дома 3 по Мясной улице от Витебской улицы до набережной реки Пряжки. С 1 по 29 августа для устройства светофорного объекта ограничат движение на перекрестке Рижского проспекта и Дровяной улицы.

С 1 августа 2023 года по 9 июня 2024 года временные ограждения ограничат проезд по набережной канала Грибоедова от Большой Подъяческой улицы до Вознесенского проспекта.

А с 1 по 28 августа временные ограждения на Красном мосту ограничат проезд как по самой переправе, так и по четной и нечетной сторонам набережной реки Мойки у Гороховой улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Василеостровский район С 1 августа по 1 октября ограничат движение по Малому проспекту В.О. от Парусной улицы до Наличной улицы. Там тоже разместят временные ограждения.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район С 22:00 31 июля до 7:00 1 августа и с 22:00 1 августа до 7:00 2 августа из-за ремонта инженерных сетей ограничат проезд по Гренадерской улице от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район С 1 по 30 августа для реконструкции светофора ограничат движение транспорта у дома 62 по Светлановскому проспекту.

Ремонт дороги на улице Руставели добавит несколько ограничений движения: с 31 июля по 2 августа — на участке улице Руставели от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского и в боковом проезде улицы Руставели от проспекта Науки до проспекта Луначарского;

от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского и в боковом проезде улицы Руставели от проспекта Науки до проспекта Луначарского; с 31 июля по 4 сентября — на Ручьевской площади.

С 31 июля по 5 октября для прокладки кабельной линии на проспекте Луначарского перекроют улицу Ушинского в направлении от дома 1 по улице Ушинского к проспекту Луначарского и ограничат проезд по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Ушинского. Объезд закрытого участка предусмотрен по улице Ушинского, проспекту Просвещения, Гражданскому проспект, Учительской улице и Светлановскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район С 1 по 31 августа будут ремонтировать путепровод на проспекте Стачек, поэтому ограничат проезд по нему от Автомобильной улицы до улицы Зайцева. Помимо этого, в связи с ремонтом дороги ограничат проезд: с 31 июля по 29 августа — по Кировской площади ;

; с 31 июля по 4 августа — по проспекту Стачек от улицы Трефолева до площади Стачек и от Кронштадтской площади до путепровода (улица Морской Пехоты).

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район В Колпино с 31 июля по 4 августа ограничат движение у дома 3 по Промышленной улице. Там будут строить газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район С 1 по 22 августа для устройства светофора ограничат движение на перекрестке шоссе Революции и Бокситогорской улицы. С 1 по 10 августа для прокладки электрокабеля ограничат движение у дома 49 по проспекту Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Наставников. Ремонт дороги с 31 июля по 4 августа перекроет проезд по Большой Пороховской улице от Большеохтинского проспекта до Среднеохтинского проспекта.

Также для дорожного ремонта с 1 по 5 августа ограничат движение по проспекту Маршала Блюхера от Пискаревского проспекта до дома 59 по проспекту Энергетиков. Объезд предусмотрен по проспекту Энергетиков, Бестужевской улице и Пискаревскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район С 1 августа по 15 сентября ограничивается движение на перекрестке проспекта Народного Ополчения и улицы Партизана Германа. Там реконструируют светофор.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кронштадтский район В Кронштадте водителей потеснят для реконструкции теплосети, которая продлится до 9 сентября 2024 года. С 31 июля по 30 сентября перекроют движение на перекрестке Посадской улицы и Гражданской улицы. Объехать его можно будет по улицам Восстания, Зосимова, Велещинского и проспекту Ленина. Также напомним, что до окончания работ закрыт проезд по Посадской улице от улицы Восстания до улицы Велещинского, без перекрестков.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район С 1 по 31 августа для размещения светофора ограничат движение транспорта на перекрестке Волхонского шоссе и Центральной улицы.

Для прокладки водопровода с 31 июля по 27 сентября перекроют Звездную улицу в направлении от Московского шоссе к улице Ленсовета. Объехать участок можно будет по Московскому шоссе, проспекту Юрия Гагарина и улице Ленсовета.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 31 июля по 3 августа из-за реконструкции теплосети закроют движение у дома 51 по улице Новоселов. Объезд предусмотрен по Дальневосточному проспекту, улице Тельмана, проспекту Большевиков и Народной улице. С 1 по 30 августа для ремонта дороги ограничат проезд по набережной Обводного канала от Нефтяной дороги до Глухоозерского шоссе.

С 31 июля по 12 августа ограничат движение по Шлиссельбургскому мосту. Переправу будут ремонтировать. Объезд предусмотрен по маршруту: Смоляная улица, Хрустальная улица, улица Профессора Качалова, Глухоозерское шоссе, южная набережная Обводного канала; северная набережная Обводного канала через Атаманский мост, южная набережная Обводного канала. С 1 по 31 августа для реконструкции светофора ограничат движение у дома 22 по Октябрьской набережной. Из-за ремонта дорожного покрытия на улице Седова 31 июля на один день ограничат движение на перекрестке улиц Седова и Крупской, а с 1 по 27 августа — на участке улицы Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко. С 31 июля по 19 августа ограничат движение по Шлиссельбургскому проспекту у проспекта Обуховской Обороны. Там строят газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район С 1 по 8 августа из-за работ по устройству светофора ограничат движение у дома 4, корпус 1 по улице Маршала Новикова от проспекта Королева до проспекта Испытателей. С 1 по 31 августа аналогичные работы ограничат проезд на перекрестке Коломяжского проспекта и аллеи Котельникова. Реконструкция инженерных с 31 июля по 4 августа ограничит движение по участку Долгоозерной улицы от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Пушкинский район Ремонт дороги на Софийской улице с 31 июля по 9 августа ограничит движение на участке улицы от Колпинского шоссе до Усть-Ижорского шоссе.

В Пушкине с 31 июля 2023 года по 21 апреля 2026 года перекроют движение по Ляминскому переулку (проезд вдоль дома 8, корпус 1, литера А по Октябрьскому бульвару). Проезду помешает временное ограждение. Также в Пушкине, в СНТ Коллективный сад №7, для строительства газопровод перекроют движение по 4-й линии у Школьной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Фрунзенский район С 31 июля по 28 сентября для прокладки газопровода перекроют движение у дома 2 по Витебской Сортировочной улице. С 1 августа по 9 сентября из-за реконструкции светофора будет ограничен проезд по перекрестку Лиговского проспекта и набережной Обводного канала.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район С 1 по 4 августа для ремонта инженерных коммуникаций ограничат движение по Роменской улице у Днепропетровской улицы.

С 31 июля по 3 августа из-за ремонта дороги перекроют Кленовую улицу в направлении от Манежной площади к Замковой улице. Объехать ее можно будет по Итальянской, Садовой и Караванной улицам, набережной Фонтанки и Инженерной улице. С 31 июля по 15 сентября для прокладки электрокабеля ограничат проезд по Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



