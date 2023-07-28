Въезд на КАД перекрыт, а Пулковское в грустной пробке. Показываем, как сейчас на дорогах в Петербурге

Часть ЗСД и КАД на юге Петербурга оказались перекрыты вечером 28 июля, следует из данных «Яндекса». Ситуацию с пробками сервис оценивает на три балла.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
«Сейчас перекрыты въезды на КАД в районе Пулковского шоссе», — рассказал читатель «Фонтанки» около половины девятого вечера. Наш корреспондент запечатлел собравшуюся там пробку. Он отметил, что машины уже поехали, хотя проезд закрывают время от времени.
Вечером перекрывали и Невский проспект, однако, судя по камерам «Фонтанки», сейчас проезд свободен. За ситуацией на главной улице города можно следить онлайн.