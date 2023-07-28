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    «НАТО объявило войну России». Президент Эритреи рассказал Путину о борьбе с Западом и новом миропорядке

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    Президент РФ Владимир Путин на полях второго саммита Россия — Африка в Петербурге проводит встречу с президентом Эритреи Исайясом Афеверки.

    Путин отметил дружественный и равноправный характер взаимоотношений между двумя странами. А лидер африканской страны затронул вопрос украинского конфликта и борьбы против гегемонии Запада.

    «Когда мы говорим о ситуации вокруг Украины… это война, которую НАТО объявило России. Это война за гегемонию в мире», — сказал Афеверки.

    По его словам, идеология сдерживания, которой придерживается Североатлантический альянс, ущербна, а Россия не готовилась к этой войне. НАТО, отметил президент, хочет «получить все ресурсы, все технологии и контролировать все», а санкции использует как «оружие войны».

    «НАТО — ущербная организация, она находится в реанимации, как и Евросоюз… Они ошиблись, Россию сдержать невозможно, им никогда не удастся это сделать. Украина стала жертвой и полем боя», — добавил Афеверки, подчеркнув, что НАТО и ЕС распадаются, а миру надо выступить вместе с Россией.

    Президент Эритреи предложил сформировать новую глобальную финансовую архитектуру, которую не будет контролировать доллар или евро. А также подумать над новым миропорядком.

    Рассказал он и о собственной борьбе с Западом: «Представьте себе, крошечную Эритрею пытаются сдерживать, вводят санкции, но мы не сгибаемся. Нам нужна стратегия, как действовать в условиях этой войны, а Россия должна разработать этот план».

    «Россия должна стать лидером мира... Запад мечтает, чтобы РФ распалась... У России есть историческая миссия. От имени всех в мире: господин Владимир Путин — лидер этого процесса. Таковы времена и вызовы. Я сейчас не льщу вам, не играю вам на руку, а говорю о глобальных вызовах, которые нужно преодолевать, и нужно определить нашу роль в этом процессе», — сказал Афеверки, пообещав «мобилизовать все свои ресурсы».

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