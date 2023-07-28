«НАТО объявило войну России». Президент Эритреи рассказал Путину о борьбе с Западом и новом миропорядке

Президент РФ Владимир Путин на полях второго саммита Россия — Африка в Петербурге проводит встречу с президентом Эритреи Исайясом Афеверки.

Путин отметил дружественный и равноправный характер взаимоотношений между двумя странами. А лидер африканской страны затронул вопрос украинского конфликта и борьбы против гегемонии Запада.



«Когда мы говорим о ситуации вокруг Украины… это война, которую НАТО объявило России. Это война за гегемонию в мире», — сказал Афеверки.



По его словам, идеология сдерживания, которой придерживается Североатлантический альянс, ущербна, а Россия не готовилась к этой войне. НАТО, отметил президент, хочет «получить все ресурсы, все технологии и контролировать все», а санкции использует как «оружие войны».

