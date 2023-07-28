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    Председатель Африканского союза: Путин показал, что готов к диалогу по Украине, теперь нужно убедить Киев

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    Путин показал, что готов к диалогу по Украине, теперь нужно убедить Киев, передает 28 июля ТАСС. Об этом заявил председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.

    «Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог… …теперь нам нужно убедить другую сторону», — цитирует агентство заявление Ассумани по итогам саммита Россия — Африка в Петербурге.

    Россия высоко оценивает итоги совместной работы на саммите, сказал Владимир Путин в своем заключительном выступлении на пленарном заседании в пятницу.

    « Достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов», — сказал Путин(цитата по РИА Новости).

    Президент РФ отметил, что также планируется учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности — в том числе продовольственной.

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