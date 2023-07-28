«Разборка намечается». «Ростов» перед игрой с «Зенитом» выпустил ролик в стиле «Бандитского Петербурга»

Футбольный клуб «Ростов» с фантазией подошел к анонсу матча с «Зенитом» и порадовал болельщиков мини-серией в стиле «Бандитского Петербурга». Ролик опубликован в соцсетях команды 28 июля.
«Актеров» (среди которых футболисты и тренеры) представляют под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет», как было и в сериале. Криминального авторитета Антибиотика играет главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин.
По сюжету сначала Карпин обсуждает по телефону предстоящую разборку с «Зенитом», а далее нам показывают «сходку», на которой «братва» спрашивает с защитника Виктора Мелёхина за привоз. В конце ждет неожиданный поворот.
«Зенит» в гостях сыграет с «Ростовом» в субботу, 29 июля. Начало в 20:00.
«Бандитский Петербург» — российский детективный телесериал, выходивший на экраны в 2000-е годы и снятый по мотивам восьми произведений гендиректора АЖУРа, писателя Андрея Константинова («Адвокат», «Судья / Адвокат-2», «Вор / Журналист-2», «Сочинитель», «Выдумщик / Сочинитель-2», «Арестант», «Мент», «Мусорщик»), а также по произведениям других сценаристов.