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    ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска в ипотеке

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    ЦБ повысит с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом 28 июля сообщает официальный сайт регулятора.

    В релизе Банк России обращает внимание, что в стране наблюдается «существенное ускорение роста ипотечного кредитования».

    «Начиная с марта 2023 года месячные темпы прироста ипотеки превышали 2%, в июне темп прироста задолженности вырос до 2,5%. В результате на 1 июля 2023 прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%», — говорится в сообщении.

    Также сказано, что у Банка России «нет возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты и с их помощью напрямую ограничить долю наиболее рискованных кредитов».

    Поэтому наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте ДДУ(финансирование по договору долевого участия), чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья, сообщил ЦБ.

    Также подчеркивается, что в случае стабилизации ситуации ЦБ будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке.

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    ИпотекаЦБНадбавки
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