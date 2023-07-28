ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска в ипотеке

ЦБ повысит с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом 28 июля сообщает официальный сайт регулятора.



В релизе Банк России обращает внимание, что в стране наблюдается «существенное ускорение роста ипотечного кредитования».



«Начиная с марта 2023 года месячные темпы прироста ипотеки превышали 2%, в июне темп прироста задолженности вырос до 2,5%. В результате на 1 июля 2023 прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%», — говорится в сообщении.



Также сказано, что у Банка России «нет возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты и с их помощью напрямую ограничить долю наиболее рискованных кредитов».

