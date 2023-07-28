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    Футболисты из стран БРИКС могут перестать быть легионерами в России

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    Футболисты из стран БРИКС могут потерять статус легионеров в России, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на генсека Российского футбольного союза Максима Митрофанова. По его словам, такое может произойти, если РФ заключит с участниками объединения соглашение по свободе передвижения рабочей силы, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС.

    «Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами в России», — заявил Митрофанов.

    С сезона-2022/23 в «Мир» Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров «13+12», по которому в командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. На поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

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    ФутболЛегионеры
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