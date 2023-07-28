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    Сердце петербургских пробок переместилось к развязке КАД и Мурманского шоссе

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    Дороги Петербурга днем 28 июля удивительно свободны, даже в центре покраснели лишь несколько небольших участков. И одновременно с этим локальный транспортный коллапс случился в районе развязки КАД и Мурманского шоссе.

    По данным «Яндекс.Пробок», затор длиной почти 6 километров скопился на внутреннем кольце КАД между Колтушским шоссе и подъездом к вантовому мосту. Вместе с этим Мурманское шоссе встало в город, побагровев от КАД до кольца на перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков. В обратную сторону на Народной тоже очень плотно, да и на Большевиков копятся пробки к кольцу с обеих сторон. Также на подъезде к КАД плотно стоит дорога Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск.

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    Общие пробки по городу при этом — всего 4 балла, что является нормальным трафиком для этого времени в пятницу. Расти заторы, по прогнозу аналитического центра, начнут с 16 часов.

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