Сердце петербургских пробок переместилось к развязке КАД и Мурманского шоссе

Дороги Петербурга днем 28 июля удивительно свободны, даже в центре покраснели лишь несколько небольших участков. И одновременно с этим локальный транспортный коллапс случился в районе развязки КАД и Мурманского шоссе.



По данным «Яндекс.Пробок», затор длиной почти 6 километров скопился на внутреннем кольце КАД между Колтушским шоссе и подъездом к вантовому мосту. Вместе с этим Мурманское шоссе встало в город, побагровев от КАД до кольца на перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков. В обратную сторону на Народной тоже очень плотно, да и на Большевиков копятся пробки к кольцу с обеих сторон. Также на подъезде к КАД плотно стоит дорога Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск.