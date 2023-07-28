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    В Новосибирске арестовали мужчину, который притворялся женщиной-экстрасенсом и привораживал

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    5 комментариев
    Фото: управление судебного департамента НСО / 42.мвд.рф/NGS.ru
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    Суд Новосибирска на два месяца арестовал 32-летнего Дмитрия П., зарабатывающего на своих «экстрасенсорных способностях» и фокусах с перевоплощением. Об избрании меры пресечения 28 июля рассказали в прокуратуре Железнодорожного района. По предварительным данным, мужчина похитил у сибирячек почти 5 млн рублей.

    В течение последнего года он привораживал сожителя потерпевшей. За возвращение былой любви жертва обмана отдала 4,7 млн рублей. Судя по всему, магия не подействовала, женщине надоело платить и она обратилась в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

    Портал НГС изучил криминальное досье Дмитрия и выяснил, что он изображал из себя экстрасенса Риту. В 2017 году в образе брюнетки в мехах его задержали в Кемеровской области.

    Фото: управление судебного департамента НСО / 42.мвд.рф/NGS.ru

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    Комментарии 5

    Гость28 Июл 2023 в 15:50
    одним словом - цыгане.
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