Топливо из урана и плутония для реакторов предложили готовить с помощью «микроволновок»

В Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского предложили изготавливать «таблетки» из урана и плутония для реакторов с помощью микроволнового излучения. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», микроволны позволяют сделать производство более быстрым и безопасным, поскольку СВЧ-генераторы не нагреваются.

Традиционный способ изготовления ядерного топлива — это запекание в вакуумных электрических печах спрессованной смеси порошков диоксида урана и диоксида плутония. У этой смеси высокая теплоемкость, поэтому приходится ее долго нагревать — до нескольких недель. При этом температура самой печи достигает более 2 000 градусов.