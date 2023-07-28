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    Энергетический Петербург

    Топливо из урана и плутония для реакторов предложили готовить с помощью «микроволновок»

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    В Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского предложили изготавливать «таблетки» из урана и плутония для реакторов с помощью микроволнового излучения. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», микроволны позволяют сделать производство более быстрым и безопасным, поскольку СВЧ-генераторы не нагреваются.

    Традиционный способ изготовления ядерного топлива — это запекание в вакуумных электрических печах спрессованной смеси порошков диоксида урана и диоксида плутония. У этой смеси высокая теплоемкость, поэтому приходится ее долго нагревать — до нескольких недель. При этом температура самой печи достигает более 2 000 градусов.

    Если использовать генераторы СВЧ-волн, то, по словам разработчиков, уран разогревается до 1 700–1 800 градусов всего за несколько минут, и этого хватает для спекания с плутонием в одну «таблетку». При этом сам генератор, работающий по принципу обычной микроволновки, не нагревается.

    Сейчас ученые продолжают изучать и совершенствовать метод, чтобы использовать его для производства топлива из других компонентов.

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