Из-за казана кирпичом по спине на! В Колпино суд арестовал домашнего тирана

Колпинский районный суд заключил под стражу Сергея Мельниченко, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие считает, что он швырнул в бывшую кирпич и сломал ей четыре ребра. Сам мужчина говорит, что ничего такого не делал. Об этом 28 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



52-летняя потерпевшая рассказала, что 22 июля она находилась около своего дома. Туда же пришел ее бывший Мельниченко. Он пел песни и плясал, пока не увидел во дворе недомытый казан, в котором накануне готовил плов. Женщина объяснила, что не успела домыть котел и сделает это потом. Мельниченко в ответ стал оскорблять потерпевшую, говорил, что зарежет ее и выбросит все вещи. Затем он взял с земли красный кирпич и бросил его в голову жертве своего абьюза. Та успела наклониться и повернуться спиной, в результате чего кирпич угодил в ребра.

