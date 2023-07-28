Петербургские ученые улучшили вибросито для горных пород — теперь оно вибрирует быстрее, чем центрифуга для тренировки космонавтов

Новую модель вибросита для очистки горных пород создали в Петербургском Политехническом университете им. Петра Великого. С помощью метода цифровых двойников удалось ускорить виброускорение в 1,4 раза, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».
Вибросито действует по принципу обычного сита для муки: если его интенсивно трясти, то за короткое время можно просеять всю муку. Так и здесь — платформа, оснащенная сетками с мелкими ячейками, используется для «просеивания» бурового раствора. Чем сильнее вибрация (виброускорение), тем быстрее можно отфильтровать буровой раствор и бурить скважину. Сейчас действующие модели могут ускоряться до 6g, а в новой модели ускорение довели до 8,48g. Это чуть выше пикового ускорения, с которым космонавты тренируются в центрифуге.
Обновленное устройство сначала спроектировали на компьютере с помощью метода цифровых двойников, а затем, после испытаний, определили оптимальные параметры и доработали конструкцию. Это позволило разогнать вибросито до рекордных показателей с высокими нагрузками, которое выдержало устройство.
На данный момент существует опытный образец вибросита, который планируется внедрить в производство. А в дальнейшем ученые рассчитывают разогнать его еще больше — до 9g.