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    Исполнительница хита «Мальчик на девятке» Dead Blonde сыграет концерт в центре Петербурга

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    Звезда отечественного рейва Арина Буланова, она же Dead Blonde, готовится к большому летнему концерту в Петербурге. Очень танцевальное шоу с солидной примесью ностальгии по 90-м состоится во Дворе Гостинки 31 июля (16+).

    Фото: bgdvor.ru
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    Dead Blonde стремительно ворвалась в наши плейлисты в 2021 году, когда сингл «Мальчик на девятке» начал звучать буквально отовсюду, а вышедший чуть позже альбом «Княжна из хрущевки» лишь закрепил успех. Ритмичная музыка, простые тексты и антураж киношных 90-х помогли быстро завоевать сердца слушателей, а попутно — танцполы больших клубов.

    И пока новых больших творческих побед у Арины нет, можно наслаждаться уже имеющимся успехом, благо, даже сейчас узнаваемых песен хватает — помимо уже упомянутого «Мальчика на девятке», зрители будут подпевать «Бесприданнице», «У России три пути», «Банкомату» и новой композиции «Взрослые» — это фит Dead Blonde и другой популярной у молодежи певицы Просто Леры.

    Конечно, не обойдется без танцев, ведь ассистировать на концерте Dead Blonde будет Давид GSPD — муж певицы и музыкант, который точно знает, как пустить танцпол в пляс.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: bgdvor.ru
    Фото: предоставлено организаторами

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