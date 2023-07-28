Исполнительница хита «Мальчик на девятке» Dead Blonde сыграет концерт в центре Петербурга

Звезда отечественного рейва Арина Буланова, она же Dead Blonde, готовится к большому летнему концерту в Петербурге. Очень танцевальное шоу с солидной примесью ностальгии по 90-м состоится во Дворе Гостинки 31 июля (16+).
Dead Blonde стремительно ворвалась в наши плейлисты в 2021 году, когда сингл «Мальчик на девятке» начал звучать буквально отовсюду, а вышедший чуть позже альбом «Княжна из хрущевки» лишь закрепил успех. Ритмичная музыка, простые тексты и антураж киношных 90-х помогли быстро завоевать сердца слушателей, а попутно — танцполы больших клубов.
И пока новых больших творческих побед у Арины нет, можно наслаждаться уже имеющимся успехом, благо, даже сейчас узнаваемых песен хватает — помимо уже упомянутого «Мальчика на девятке», зрители будут подпевать «Бесприданнице», «У России три пути», «Банкомату» и новой композиции «Взрослые» — это фит Dead Blonde и другой популярной у молодежи певицы Просто Леры.
Конечно, не обойдется без танцев, ведь ассистировать на концерте Dead Blonde будет Давид GSPD — муж певицы и музыкант, который точно знает, как пустить танцпол в пляс.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»