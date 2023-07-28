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    В Горелово внедорожник сбил мужчину и уехал

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    9 комментариев

    Утром 28 июля в Красносельском районе Петербурга автомобиль сбил мужчину, который перебегал шоссе в сторону общепита «Вкусно — и точка». Кадрами ДТП поделились в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте».

    Автор: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    Владелец черного внедорожника не успел среагировать на бегущего человека и совершил наезд. От удара у пострадавшего слетела кроссовка. Как сообщает очевидец, водитель без оформления ДТП покинул место происшествия, ограничившись лаконичной беседой с пешеходом и проверкой автомобиля на повреждения.

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    Комментарии 9

    Гость28 Июл 2023 в 12:41
    куда спешим то?
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