В Горелово внедорожник сбил мужчину и уехал

Утром 28 июля в Красносельском районе Петербурга автомобиль сбил мужчину, который перебегал шоссе в сторону общепита «Вкусно — и точка». Кадрами ДТП поделились в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте».
Владелец черного внедорожника не успел среагировать на бегущего человека и совершил наезд. От удара у пострадавшего слетела кроссовка. Как сообщает очевидец, водитель без оформления ДТП покинул место происшествия, ограничившись лаконичной беседой с пешеходом и проверкой автомобиля на повреждения.