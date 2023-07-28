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    Пенсионер на Lifan разбился об опору ЛЭП под Лугой

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    Пожилой водитель погиб в ночном ДТП в Лужском районе Ленобласти. Тело мужчины спасателям пришлось извлекать при помощи специнструмента.

    В 0:18 28 июля у дома 16 по Полевой улице в СНТ «Заклинское» 63-летний пенсионер на автомобиле Lifan по неустановленной причине не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Машина съехала в левый кювет и врезалась в опору ЛЭП.

    В результате водитель погиб на месте. Прибывшие на место спасатели деблокировали тело мужчины при помощи гидравлического инструмента, пишет 47News со ссылкой на ГУ МЧС Ленобласти.

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    Комментарии 8

    Гость28 Июл 2023 в 12:25
    жаль дедушку
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