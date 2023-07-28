Пенсионер на Lifan разбился об опору ЛЭП под Лугой

Пожилой водитель погиб в ночном ДТП в Лужском районе Ленобласти. Тело мужчины спасателям пришлось извлекать при помощи специнструмента.



В 0:18 28 июля у дома 16 по Полевой улице в СНТ «Заклинское» 63-летний пенсионер на автомобиле Lifan по неустановленной причине не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Машина съехала в левый кювет и врезалась в опору ЛЭП.

В результате водитель погиб на месте. Прибывшие на место спасатели деблокировали тело мужчины при помощи гидравлического инструмента, пишет 47News со ссылкой на ГУ МЧС Ленобласти.