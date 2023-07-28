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    Под Выборгом грибники нашли взрывную воронку и труп мужчины в зеленой футболке

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    Труп мужчины, вероятно, погибшего в результате взрыва, нашли в Выборгском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.

    Сообщение в полицию поступило накануне вечером. Звонивший рассказал, что нашел на берегу Большого Зеленодольского озера у поселка Кирилловское человеческое тело.

    Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели труп неизвестного. Погибшему на вид 50–60 лет, одет он был в зеленую футболку, синие трусы и черные ботинки. В 10 метрах от него была обнаружена воронка радиусом порядка 10 метров. Деревья поблизости были посечены осколками.

    Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

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    Выборгский район
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