Рэпер из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после секса с 14-летней

Уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, возбуждено следственным отделом по Приморскому району. В подозреваемых — 21-летний начинающий рэпер. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.



Началось все с того, что вечером 25 июля из квартиры в Лыжном переулке скорая увезла 14-летнюю школьницу. Врачи диагностировали у нее острое ингаляционное отравление неизвестным психотропом. Примерно в это же время в полицию позвонила 20-летняя сестра девочки и заявила об изнасиловании школьницы.

Было установлено, что в период с 20 по 25 июля потерпевшая занималась сексом со своим знакомым, который недавно отметил свой 21-й день рождения. Половой акт был совершен по обоюдному согласию.