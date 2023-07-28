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    Рэпер из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после секса с 14-летней

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    Уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, возбуждено следственным отделом по Приморскому району. В подозреваемых — 21-летний начинающий рэпер. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.

    Началось все с того, что вечером 25 июля из квартиры в Лыжном переулке скорая увезла 14-летнюю школьницу. Врачи диагностировали у нее острое ингаляционное отравление неизвестным психотропом. Примерно в это же время в полицию позвонила 20-летняя сестра девочки и заявила об изнасиловании школьницы.

    Было установлено, что в период с 20 по 25 июля потерпевшая занималась сексом со своим знакомым, который недавно отметил свой 21-й день рождения. Половой акт был совершен по обоюдному согласию.

    В соцсетях молодой человек публикует свои треки и позиционирует себя как рэпер. В Петербург он переехал из Свердловской области.

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    Комментарии 5

    Гость28 Июл 2023 в 09:42
    Где он их находит?:DDDD
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