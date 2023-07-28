Все стабильно, но холоднее. Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в пятницу

В пятницу, 28 июля, метеорологические условия в Петербурге будут формироваться под влиянием тыловой и холодной части циклона с центром над Карелией. В городе будет облачная, вечером с прояснениями погода, а также временами дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Температура воздуха до 17…19 градусов тепла, ветер задует западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.



«В субботу во второй половине дня кратковременные дожди, грозы и +18…+20 градусов», — дал предварительный прогноз синоптик.