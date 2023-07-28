Верховный суд Бразилии не стал выдавать США подозреваемого в шпионаже россиянина

В Бразилии Верховный суд отказал США в экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание за мошенничество. Об этом в среду, 27 июля, сообщило Министерство юстиции и общественной безопаcности.



Американский запрос сочли необоснованным, потому что в отношении россиянина уже есть утвержденное решение Верховного суда — весной суд одобрил запрос об экстрадиции, который направила Россия. Однако процесс приостановили, потому что Черкасов приговорен к лишению свободы в Бразилии, а экстрадиция может быть совершена только после исполнения приговора.

