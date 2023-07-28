Верховный суд Бразилии не стал выдавать США подозреваемого в шпионаже россиянина

В Бразилии Верховный суд отказал США в экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание за мошенничество. Об этом в среду, 27 июля, сообщило Министерство юстиции и общественной безопаcности.
Американский запрос сочли необоснованным, потому что в отношении россиянина уже есть утвержденное решение Верховного суда — весной суд одобрил запрос об экстрадиции, который направила Россия. Однако процесс приостановили, потому что Черкасов приговорен к лишению свободы в Бразилии, а экстрадиция может быть совершена только после исполнения приговора.
Минюст США считает, что Сергей Черкасов с 2012 года работает на российскую разведку. Как пишет РБК со ссылкой на американское ведомство, он в 2018 году обманным путем въехал в США под бразильским именем Виктора Мюллера Феррейры якобы для поступления в университет. Его подозревают в шпионаже, мошенничестве с визами и в банковском мошенничестве.
Черкасов покинул США в мае 2020 года, а в апреле 2022 года пытался устроиться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге под видом бразильского стажера. Мужчину задержали в аэропорту Нидерландов, объявили нежелательной персоной и отправили в Бразилию, где его привлекли к уголовной ответственности за использование поддельных документов.