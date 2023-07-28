    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.02eur100.22

    Верховный суд Бразилии не стал выдавать США подозреваемого в шпионаже россиянина

    1170
    1 комментарий

    В Бразилии Верховный суд отказал США в экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание за мошенничество. Об этом в среду, 27 июля, сообщило Министерство юстиции и общественной безопаcности.

    Американский запрос сочли необоснованным, потому что в отношении россиянина уже есть утвержденное решение Верховного суда — весной суд одобрил запрос об экстрадиции, который направила Россия. Однако процесс приостановили, потому что Черкасов приговорен к лишению свободы в Бразилии, а экстрадиция может быть совершена только после исполнения приговора.

    Минюст США считает, что Сергей Черкасов с 2012 года работает на российскую разведку. Как пишет РБК со ссылкой на американское ведомство, он в 2018 году обманным путем въехал в США под бразильским именем Виктора Мюллера Феррейры якобы для поступления в университет. Его подозревают в шпионаже, мошенничестве с визами и в банковском мошенничестве.

    Черкасов покинул США в мае 2020 года, а в апреле 2022 года пытался устроиться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге под видом бразильского стажера. Мужчину задержали в аэропорту Нидерландов, объявили нежелательной персоной и отправили в Бразилию, где его привлекли к уголовной ответственности за использование поддельных документов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БразилияСШАШпионаж
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Avs715328 Июл 2023 в 08:30
    На рынке корову старик продавал,
    Никто за корову цены не давал.
    Хоть многим была коровёнка нужна,
    Но, видно, не нравилась людям она.
    —Хозяин, продашь нам корову свою?
    —Продам. Я с утра с ней на рынке стою!
    —Не много ли просишь, старик, за неё?
    —Да где наживаться! Вернуть бы своё!
    —Уж больно твоя коровёнка худа!
    —Болеет, проклятая. Прямо беда!
    —А много ль корова даёт молока?
    —Да мы молока не видали пока…
    Весь день на базаре старик торговал,
    Никто за корову цены не давал.
    Один паренёк пожалел старика:
    —Папаша, рука у тебя нелегка!
    Я возле коровы твоей постою,
    Авось продадим мы скотину твою.
    Идёт покупатель с тугим кошельком,
    И вот уж торгуется он с пареньком;
    —Корову продашь?
    —Покупай, коль богат.
    Корова, гляди, не корова, а клад!
    —Да так ли! Уж выглядит больно худой!
    —Не очень жирна, но хороший удой.
    —А много ль корова даёт молока?
    —Не выдоишь за день, устанет рука.
    Старик посмотрел на корову свою:
    —Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
    Корову свою не продам никому,
    Такая скотина нужна самому!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close