Москву накрыла новая волна непогоды. Самолеты кружат в воздухе и задерживаются

Обрушившаяся на Москву гроза сбивает летное расписание в ночь на 28 июля. Синоптики предупреждают, что бушевать стихия может до утра.



По данным сервиса Flightradar24, нарезать круги перед приземлением во Внуково пришлось четырем самолетам, в том числе из Петербурга, пишет MSK1.RU.

По информации «Яндекс.Расписания», в аэропорту задержаны почти полтора десятка рейсов, еще четыре отменены. Аналогичная ситуация в Шереметьево, в Домодедово задержек меньше.