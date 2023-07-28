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    Москву накрыла новая волна непогоды. Самолеты кружат в воздухе и задерживаются

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    Обрушившаяся на Москву гроза сбивает летное расписание в ночь на 28 июля. Синоптики предупреждают, что бушевать стихия может до утра.

    По данным сервиса Flightradar24, нарезать круги перед приземлением во Внуково пришлось четырем самолетам, в том числе из Петербурга, пишет MSK1.RU.

    По информации «Яндекс.Расписания», в аэропорту задержаны почти полтора десятка рейсов, еще четыре отменены. Аналогичная ситуация в Шереметьево, в Домодедово задержек меньше.

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    Судя по онлайн-табло Пулково, сейчас в Петербург примерно на полтора часа опаздывают два самолета из Внуково: FV 6034 и FV 6016. Почти на три часа позже приземлился SU 030 из Шереметьево.

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    ГрозаМоскваСамолетыЗадержкиАэропорт Пулково
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