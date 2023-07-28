«Хёндэ» поймал мотоцикл при развороте на 2-ом Муринском. Трамваи меняют маршрут

Трамваи меняют маршрут из-за аварии на путях в Выборгском районе города. Пострадавшего увезла скорая, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 27 июля.

Мотоциклист и автомобиль не разминулись на 2-ом Муринском проспекте. По словам очевидцев, «Хёндэ» столкнулся с попутным двухколёсным транспортом, когда совершал разворот.

58-летний мотоциклист уехал на скорой. По предварительным данным, у него перелом ноги.