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    «Хёндэ» поймал мотоцикл при развороте на 2-ом Муринском. Трамваи меняют маршрут

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    Трамваи меняют маршрут из-за аварии на путях в Выборгском районе города. Пострадавшего увезла скорая, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 27 июля.

    Мотоциклист и автомобиль не разминулись на 2-ом Муринском проспекте. По словам очевидцев, «Хёндэ» столкнулся с попутным двухколёсным транспортом, когда совершал разворот.

    58-летний мотоциклист уехал на скорой. По предварительным данным, у него перелом ноги.

    Последствия аварии мешают трамваям. Маршруты № 40, 48, 55, 61 временно изменены, предупреждает «Организатор перевозок».

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