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    На границе Руанды и Демократической Республики Конго стреляют. Глава МИД Руанды и министр обороны ДРК сейчас на саммите в Петербурге

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    Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго (бывший Заир) и вступили на ее территорию. Об этом сообщает вечером 27 июля ТАСС.

    Для понимания — не стоит путать Демократическую Республику Конго (ДРК) и Республику Конго, это разные страны. На саммите Россия — Африка в Петербурге, кстати, сейчас представлены оба государства. Как, впрочем, и Руанда.

    Утверждается, что руандийские подразделения первыми атаковали позиции сил безопасности ДРК. А также, что в ответ на «интервенцию» вооруженные силы ДР Конго вытеснили противник за линию границы.

    Напомним, три дня назад ТАСС сообщало, что президент ДРК Феликс Чисекеди принял приглашение приехать в Петербург лично. Но 25 июля на саммит прилетела делегация ДРК во главе с министром обороны и по делам ветеранов Жан-Пьером Бембой. Почему не прибыл Чисекеди — не объяснялось.

    Делегация Руанды во главе с министром иностранных дел Венсаном Бирутой прибыла в Петербург 26 июля. Бирута ранее отмечал, что Россию и Руанду связывают крепкие отношения, основанные на общих ценностях.

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