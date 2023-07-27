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    Посылки задерживаются: на набережной Обводного канала машина Почты России оказалась на крыше

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    Авария в Адмиралтейском районе внесла свой вклад в пробки, сковавшие Петербург вечером 27 июля.

    Три автомобиля столкнулись на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». От удара один из них — с надписью «Почта России» — опрокинуло на крышу.

    «Там пробка жуткая сейчас», — предупреждает подписчица.

    По данным «Яндекс.карт», авария у Ново-Калинкина моста случилась около восьми часов вечера. Движение затруднено в обоих направлениях, с сторону Митрофаньевского шоссе — затор почти на два километра.

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