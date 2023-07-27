Посылки задерживаются: на набережной Обводного канала машина Почты России оказалась на крыше

Авария в Адмиралтейском районе внесла свой вклад в пробки, сковавшие Петербург вечером 27 июля.
Три автомобиля столкнулись на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». От удара один из них — с надписью «Почта России» — опрокинуло на крышу.
«Там пробка жуткая сейчас», — предупреждает подписчица.
По данным «Яндекс.карт», авария у Ново-Калинкина моста случилась около восьми часов вечера. Движение затруднено в обоих направлениях, с сторону Митрофаньевского шоссе — затор почти на два километра.