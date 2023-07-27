На углу Звёздной водитель «Лады» опрокинул кроссовер и уехал в больницу

Авария с «перевёртышем» в Московском районе города не обошлась без пострадавших. Последствия показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, медицинская помощь потребовалась водителю, пострадавшему при столкновении двух легковых на пересечении Звёздной и проспекта Космонавтов 27 июля. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.