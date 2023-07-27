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    На Ставрополье электричка врезалась в легковушку. Погиб водитель и его мать

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    На Ставрополье электричка столкнулась с легковушкой, которая оказалась на железнодорожных путях, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Подробности 27 июля сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

    Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
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    Авария произошла в 17:40 на железнодорожном переезде на 28-м километре автодороги «Солдато-Александровское — Андреевский — Георгиевск». По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на переезд. Локомотив электрички врезался в машину и тащил ее несколько метров.

    Госавтоинспекция Ставропольского края

    От полученных травм на месте скончались 30-летний водитель и его 65-летняя мать.

    На месте работают сотрудники ДПС и спасатели.

    Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

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