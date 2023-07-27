На Ставрополье электричка врезалась в легковушку. Погиб водитель и его мать

На Ставрополье электричка столкнулась с легковушкой, которая оказалась на железнодорожных путях, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Подробности 27 июля сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Авария произошла в 17:40 на железнодорожном переезде на 28-м километре автодороги «Солдато-Александровское — Андреевский — Георгиевск». По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на переезд. Локомотив электрички врезался в машину и тащил ее несколько метров.
Госавтоинспекция Ставропольского края
От полученных травм на месте скончались 30-летний водитель и его 65-летняя мать.
На месте работают сотрудники ДПС и спасатели.