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    Путин подарил президенту Зимбабве вертолёт

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    Президент России Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, передаёт 27 июля ТАСС со ссылкой на Министерство информации африканской страны. Это «президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве», уточняется в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что Зимбабве рассматривает возможность приобретения «дополнительных вертолетов российского производства».

    В четверг на встрече с главой Зимбабве на полях саммита Россия — Африка в Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия и Зимбабве выступают «с единых или близких позиций» по большинству актуальных вопросов международной повестки.

    «Мне приятно отметить, что растет интерес к изучению русского языка: более ста зимбабвийцев… обучаются на онлайн-курсах Санкт-Петербургского государственного университета», — сказал Путин на встрече с Мнангагвой (цитата по ТАСС).

    Гость, в свою очередь, отметил успехи в экономическом сотрудничестве. Отметил, в частности, инвестиции в алмазодобывающую отрасль со стороны «АЛРОСЫ».

    «Тут наблюдается серьёзный прогресс», — сказал Эммерсон Мнангагва (цитата по kremlin.ru).

    Напомним, в сентябре 2022 года Мнангагва уже благодарил Путина и холдинг «Вертолеты России» за доставленные в Зимбабве санитарный вертолет «Ансат» и автомобиль скорой помощи. Технику тогда привезла в Африку российская делегация. Церемония передачи состоялась в ходе празднования 80-летия президента Мнангагвы.

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