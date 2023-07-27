Путин подарил президенту Зимбабве вертолёт

Президент России Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, передаёт 27 июля ТАСС со ссылкой на Министерство информации африканской страны. Это «президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве», уточняется в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что Зимбабве рассматривает возможность приобретения «дополнительных вертолетов российского производства».
В четверг на встрече с главой Зимбабве на полях саммита Россия — Африка в Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия и Зимбабве выступают «с единых или близких позиций» по большинству актуальных вопросов международной повестки.
«Мне приятно отметить, что растет интерес к изучению русского языка: более ста зимбабвийцев… обучаются на онлайн-курсах Санкт-Петербургского государственного университета», — сказал Путин на встрече с Мнангагвой (цитата по ТАСС).
Гость, в свою очередь, отметил успехи в экономическом сотрудничестве. Отметил, в частности, инвестиции в алмазодобывающую отрасль со стороны «АЛРОСЫ».
«Тут наблюдается серьёзный прогресс», — сказал Эммерсон Мнангагва (цитата по kremlin.ru).
Напомним, в сентябре 2022 года Мнангагва уже благодарил Путина и холдинг «Вертолеты России» за доставленные в Зимбабве санитарный вертолет «Ансат» и автомобиль скорой помощи. Технику тогда привезла в Африку российская делегация. Церемония передачи состоялась в ходе празднования 80-летия президента Мнангагвы.