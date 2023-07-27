Путин подарил президенту Зимбабве вертолёт

Президент России Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, передаёт 27 июля ТАСС со ссылкой на Министерство информации африканской страны. Это «президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве», уточняется в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что Зимбабве рассматривает возможность приобретения «дополнительных вертолетов российского производства».



В четверг на встрече с главой Зимбабве на полях саммита Россия — Африка в Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия и Зимбабве выступают «с единых или близких позиций» по большинству актуальных вопросов международной повестки.

