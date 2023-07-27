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    На дорогах Петербурга плотнее обычного, южные магистрали успели побагроветь до часа пик

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    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»
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    Необычно плотное движение наблюдается на дорогах Петербурга к вечеру 27 июля. Особенно плотно — на юге кольцевой и Московском шоссе.

    По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог во второй половине пятого часа вечера составила 6 баллов. Для четверга это на 1 балл больше обычного. С 17 часов пробки начнут расти, к 18 часам аналитики сервиса ожидают 7 баллов.

    Наиболее крупные пробки сейчас отмечают на юге города. Витебский проспект из центра загружен на 9 баллов, а участок Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе в центр — на максимальные 10 баллов вместо обычных семи. Внутреннее кольцо КАД встало от Софийской улицы до Московского шоссе: пробка растянулась на 4,4 километра. Московское шоссе тоже стоит к КАД с обеих сторон. Читатели делятся видео пробки на въезд в Шушары. Также плотно на Пулковском шоссе от площади Победы к кольцевой.

    читательница «Фонтанки»

    В центре Петербурга наиболее напряженная дорожная ситуация в районе Исаакиевского собора и на улицах между ним и Невским проспектом. Сам Невский, а также Садовая улица, еще не «покраснели» до традиционного в час пик состояния.

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»

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