На дорогах Петербурга плотнее обычного, южные магистрали успели побагроветь до часа пик

Необычно плотное движение наблюдается на дорогах Петербурга к вечеру 27 июля. Особенно плотно — на юге кольцевой и Московском шоссе.
По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог во второй половине пятого часа вечера составила
Наиболее крупные пробки сейчас отмечают на юге города. Витебский проспект из центра загружен на
читательница «Фонтанки»
В центре Петербурга наиболее напряженная дорожная ситуация в районе Исаакиевского собора и на улицах между ним и Невским проспектом. Сам Невский, а также Садовая улица, еще не «покраснели» до традиционного в час пик состояния.